زيلينسكي يعرض على كندا المساعدة في إطفاء حرائق الغابات!

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لمساعدة كندا في إطفاء حرائق الغابات، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي زار كييف يوم السبت في زيارة غير معلنة.

ونقل المكتب الصحفي التابع للرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "بالطبع، لن نقف بعيدًا في حين أن كندا تواجه حاليا ظروفا طبيعية طارئة. أوكرانيا مستعدة للمساعدة في إخماد الحرائق إذا احتاجت كندا لمساعدة دولية."

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وشب حاليا في كندا 425 حريقًا، ولم يتمكن رجال الإطفاء من وقف انتشار الحرائق في 232 منها. في حين أن أكثر الأماكن تضررا هي مقاطعات ألبرتا وكولومبيا البريطانية وكيبيك وأونتاريو وساسكاتشوان.

في وقت سابق من الأسبوع، انتشر الدخان المنبعث من الحرائق في سماء المدن الكندية مثل مونتريال وأوتاوا وتورنتو، ووصل إلى نيويورك ومدن أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة.

بحلول يوم الجمعة، تبدد الضباب في المدن الكندية، وشهدت الولايات المتحدة أيضًا تحسنًا في الأجواء.

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وصل إلى كندا رجال إنقاذ من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وجنوب إفريقيا للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات. كما يشارك العسكريون الكنديون في هذا المجهود.

المصدر: تاس