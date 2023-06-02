300 رجل إطفاء من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا يتوجهون إلى كندا لمكافحة حرائق غابات

يتوجه أكثر من 300 رجل إطفاء من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا إلى كندا خلال الأيام المقبلة للإسهام في مكافحة حرائق غابات غير مسبوقة.

وصرح مسؤولون فيدراليون، يوم الخميس، بأن ما لا يقل عن 100 من رجال الإطفاء الأمريكيين سيصلون إلى نوفا سكوشيا خلال نهاية الأسبوع للمساعدة في إخماد حرائق غابات خرجت عن السيطرة وأجبرت نحو 21 ألف شخص على مغادرة منازلهم منذ يوم الأحد.

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ومن المحتمل أن يتوجه نحو 200 من رجال الإطفاء القادمين من جنوب إفريقيا إلى ألبرتا، رغم أن مسؤولين يقولون إن وضع حرائق الغابات في البلاد غير مستقر.

وسينضم رجال الإطفاء الوافدون إلى مئات من زملائهم من دول أخرى، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، يتواجدون بالفعل في كندا لمكافحة الحرائق.

وفي نوفا سكوشيا اندلع حريقان كبيران لا زالا خارج نطاق السيطرة، أحدهما في ضاحية هاليفاكس والآخر في الركن الجنوبي الغربي من المقاطعة، وقد دمرا بالفعل ما لا يقل عن 200 منزل وكوخ.

إلا أن مسؤولي الإطفاء أعلنوا يوم الخميس أن الحريق القريب من هاليفاكس تمت السيطرة عليه بنسبة 50 بالمائة، وأنه لم يتصاعد يوم الأربعاء.

ويقول مسؤولون إن عدد الحرائق حتى الآن هذا العام يتساوى تقريبا مع متوسط 10 سنوات، لكن مساحة الأرض التي التهمتها تلك الحرائق، (حوالي 27000 كيلومتر مربع)، غير مسبوق.

ولم تسفر الحرائق عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن.

المصدر: أ ب