"روس إنيرغوآتوم": إحباط أكثر من 100 محاولة أوكرانية لاختراق منطقة محطة زابوروجيه

أعلن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم"، إحباط أكثر من 100 محاولة للمسيّرات الأوكرانية، لاختراق الأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيه خلال الشهر الماضي.

وقال كارتشا: "الشهر الماضي سجلنا وأحبطنا أكثر من 100 محاولة لاختراق المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، بواسطة طائرات مسيّرة. النشاط الأوكراني في هذا المحور بالطبع هو الأعلى والأكثر توترا".

وشدد مستشار المدير العام على أن الجنود الروس "يعملون بشكل فعال للغاية". وأضاف "نحن واثقون من جيشنا، لذلك نعتقد أن أي محاولة من قبل أوكرانيا لمهاجمتنا لن تؤدي إلى النتيجة التي يريدونها".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ردا على سؤال من مجلة "الشؤون الدولية"، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يردان على الملاحظات المنتظمة حول قصف كييف لمحطة زابوروجيه.

المصدر: تاس