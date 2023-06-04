استمرت الاشتباكات بين القوات الروسية، وقوات كييف في منطقة فريمفسكي على محور زابوروجيه، لأكثر من ثماني ساعات، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الجنود والعربات المدرعة.

وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف: "في الوقت الحالي توقفت الاشتباكات القتالية التي استمرت أكثر من ثماني ساعات. وقام العدو بالفعل بعمليات استطلاعية بقوة في هذه المنطقة لكنها اليوم كانت أكثر نشاطا وضخامة."

وأكد أنه تم إحباط جميع المحاولات لاختراق خط التماس، ولم يتم تسجيل هجوم واسع النطاق من قبل القوات الأوكرانية.

وأكد روغوف أن القوات الأوكرانية تستطلع خطوط الدفاع في المقاطعة وتتفحص مدى استعداد القوات الروسية لصد هجوم أكبر.

وفي وقت سابق، ذكر روغوف، أن القوات الأوكرانية، بما في ذلك المرتزقة البولنديين، حاولت اختراق خط التماس على محور زابوروجيه يوم الأحد، وتقوم القوات الروسية بالتصدي لهم.

المصدر: نوفوستي