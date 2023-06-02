روغوف: انفجار ناجم عن هجوم إرهابي وسط ميخائيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه

ضرب انفجار ناجم عن هجوم إرهابي، وسط مدينة ميخائيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه اليوم الجمعة، بحسب المعلومات الأولية التي تحدث عنها فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا".

وكتب روغوف في قناته على "تلغرام": "وقع انفجار في وسط ميخائيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه عمل إرهابي".

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وفي وقت سابق من اليوم أيضا ذكر روغوف أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على حرم مستشفى في قرية روزوفكا بمقاطعة زابوروجيه.

وأضاف: "في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، قصف النازيون الجُدد حرم مستشفى في المركز السكني روزوفكا التابع لمنطقة كويبيشيفسكي بمقاطعة زابوروجيه".

ولفت إلى أنه يجري في الوقت الراهن، التحقق من وجود إصابات ودمار نتيجة القصف الأوكراني.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف كثفت منذ بداية مايو الماضي نشاطاتها في مقاطعة زابوروجيه، وزادت عدة مرات، مستوى رميها لقذائف الهاون ذات الشظايا من الدرونات الجوية، وباتت مدفعية العدو ودباباته تعمل بنشاط أكبر.

المصدر: نوفوستي