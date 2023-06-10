جنود بريطانيون يفقدون وعيهم خلال عرض عسكري بسبب الحر الشديد (صور + فيديو)

وقعت العديد من حالات الإغماء في صفوف الجنود البريطانيين، أثناء تحيتهم للأمير وليام خلال فعاليات عرض عسكري أقيم اليوم السبت في العاصمة لندن.

ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس"، غلب الحر على 3 جنود بريطانيين كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي المكون من سترات صوفية وقبعات من جلد الدب، خلال العرض العسكري المعروف باسم تفقد الكولونيل.

ووفقا لمراسم هذا العرض، يتفقد وريث العرش الأمير وليام وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندي من الفرقة المنزلية والمدفعية للقوات الملكية.

وسجلت درجات الحرارة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت 30 درجة مئوية، خلال العرض العسكري.

وعقب انتهاء العرض كتب الأمير وليام "تغريدة" عبر تويتر شكر فيها الجنود البريطانيين المشاركين في العرض العسكري.

وجاء في التغريدة: "شكرا لكل جندي شارك في استعراض الكولونيل صباح اليوم في هذا الحر الشديد، وبالرغم من الظروف الصعبة إلا أنكم قمتم بعمل جيد".

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023

وجرى الاستعراض العسكري اليوم كبروفا للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكري سنوي يقام سنويا خلال شهر يونيو للاحتفال بعيد ميلاد الملك، حيث سيحتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده في الـ 17 من يونيو الجاري.

Globallookpress

Globallookpress

A guard has fainted during a rehearsal for Trooping the Colour.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Kcsari3bvJ — Sky News (@SkyNews) June 10, 2023

المصدر: أ ب