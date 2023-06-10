موسكو: محكمة العدل الدولية ترفض طلبا أمريكيا للمشاركة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد روسيا

رفضت محكمة العدل الدولية طلبا أمريكيا بالتدخل في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها فيها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الشعب الأوكراني.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، بأن محكمة العدل الدولية استجابت لطلب روسيا، ورفضت بالإجماع الموافقة على طلب الولايات المتحدة المشاركة في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضدها بموجب اتفاقية "الإبادة الجماعية".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال نظر المحكمة في الطلب الروسي، اضطرت رئيسة المحكمة الأمريكية جوان دونوغو إلى التنحي عن مهامها.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت في الـ 9 من يونيو الجاري، قرارا غير مسبوق في تاريخ المحكمة، وذلك بقبول مشاركة 32 دولة كأطراف ثالثة في الدعوى التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948.

المصدر: نوفوستي