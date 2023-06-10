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صافرات الإنذار تدوي في 3 مناطق أوكرانية

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صافرات الإنذار تدوي في 3 مناطق أوكرانية
Gettyimages.ru
مدينة خاركوف، أرشيف
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تدل بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية على أن صافرات الإنذار الجوي تدوي اليوم السبت في مناطق دنيبروبيتروفسك وخاركوف وبولتافا.

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ووفقا لبيانات الخريطة فإن صافرات الإنذار الجوي دوَت في منطقة خاركوف في الساعة 13:41 (بالتوقيت المحلي) وفي مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا – في الساعة 13:57.

كما تدوي صافرات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه أيضا.

وفي الليلة الماضية دق جرس الإنذار الجوي في عدد من المناطق الأوكرانية، وفي وقت لاحق أبلغت سلطات منطقة بولتافا عن وقوع أضرار في مطار عسكري في مدينة ميرغورود.

وبدأت القوات الروسية قصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي أي بعد يومين من وقوع العمل الإرهابي في جسر القرم، الذي تقف وراءه -برأي السلطات الروسية- الاستخبارات الأوكرانية. ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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