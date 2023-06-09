صافرات الإنذار الأوكرانية تدوي في 5 مقاطعات وسماع انفجارات في أوديسا

ذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية الأوكرانية عن إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صافرات الإنذار في خمس مقاطعات في البلاد، مشيرة إلى أن أصوات انفجارات سمعت في أوديسا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع سلسلة من الانفجارات في زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

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وبحسب ما ذكره "المصدر الرسمي لتنبيه السكان"، فإنه اعتبارا من الساعة 23:45 بتوقيت موسكو، تم الإنذار عن غارة جوية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف وأوديسا وخاركيف وتشرنيغيف، وكذلك في المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في مناطق جمهورية دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

يُشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي تحمّل السلطات الروسية، الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولية عنه.

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وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

المصدر: تاس