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ترودو يظهر في كييف في زيارة مفاجئة (صورة)

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ترودو يظهر في كييف في زيارة مفاجئة (صورة)
Sputnik
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وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى كييف اليوم السبت في زيارة غير معلنة.

 وذكرت شبكة "سي بي سي" أن ترودو وصل إلى أوكرانيا، برفقة نائبه، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند.

ترودو يظهر في كييف في زيارة مفاجئة (صورة)

وذكرت تقارير إعلامية سابقا أن ترودو يعتزم مقابلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة تستغرق يوما واحدا.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على دعم أوتاوا لكييف، وكذلك الدور المحتمل لكندا في إعادة إعمار أوكرانيا.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها ترودو إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.

المصدر: تاس

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