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بدل الوجبات الخفيفة.. أمريكا توفر آلات بيع مجانية في الشارع لمدمني المخدرات! (صور)

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بدل الوجبات الخفيفة.. أمريكا توفر آلات بيع مجانية في الشارع لمدمني المخدرات! (صور)
نيويورك
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وفرت السلطات الأمريكية آلة بيع مجانية في شوارع مدينة نيويورك لمدمني المخدرات، مما سيقلل من عدد وفيات المدمنين بجرعات زائدة.

وبدلا عن الوجبات الخفيفة، تبيع الآلة شرائط النالوكسون والفنتانيل، وأغراض طبية أخرى، مثل الواقي الذكري والسدادات القطنية وعلكة النيكوتين.

ومن المخطط إضافة حقن تمكن مدمني الهيروين من التخلص منه، حيث قال مسؤولو الصحة في المدينة، إنهم اضطروا إلى تجربة شيء مختلف.

بدل الوجبات الخفيفة.. أمريكا توفر آلات بيع مجانية في الشارع لمدمني المخدرات! (صور)

وصرح الدكتور أشوين فاسان، مفوض إدارة مدينة نيويورك: "أعتقد أنهم سيتفاجأون عندما يجدون أن هذه آلة بيع للصحة العامة. أعتقد أن هذا شيء رائع. ستبدأ النقاشات، نأمل أن يتحدث الناس عن الموضوع". 

وتتوفر المنتجات المنقذة للحياة مجانا في زاوية شارع برودواي وديكاتور في أوشن هيل، حيث لا تزال الجرعات الزائدة من المخدرات تمثل مشكلة.

وآلة بيع برودواي هي الأولى من بين 4 آلات يتم تركيبها في الأحياء ذات أعلى معدلات الجرعات الزائدة في مدينة نيويورك.

ويقوم المستخدمون ببساطة بإدخال الرمز البريدي الخاص بهم، وتحديد ما يحتاجون إليه.

وفي عام 2021، أحصت المدينة عددا قياسيا من الوفيات، حيث بلغ 2668 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة، ومن المتوقع أن تكون الإحصائيات في عام 2022 أكثر كآبة.

المصدر: CBS

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