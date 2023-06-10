بدل الوجبات الخفيفة.. أمريكا توفر آلات بيع مجانية في الشارع لمدمني المخدرات! (صور)

وفرت السلطات الأمريكية آلة بيع مجانية في شوارع مدينة نيويورك لمدمني المخدرات، مما سيقلل من عدد وفيات المدمنين بجرعات زائدة.

وبدلا عن الوجبات الخفيفة، تبيع الآلة شرائط النالوكسون والفنتانيل، وأغراض طبية أخرى، مثل الواقي الذكري والسدادات القطنية وعلكة النيكوتين.

ومن المخطط إضافة حقن تمكن مدمني الهيروين من التخلص منه، حيث قال مسؤولو الصحة في المدينة، إنهم اضطروا إلى تجربة شيء مختلف.

وصرح الدكتور أشوين فاسان، مفوض إدارة مدينة نيويورك: "أعتقد أنهم سيتفاجأون عندما يجدون أن هذه آلة بيع للصحة العامة. أعتقد أن هذا شيء رائع. ستبدأ النقاشات، نأمل أن يتحدث الناس عن الموضوع".

وتتوفر المنتجات المنقذة للحياة مجانا في زاوية شارع برودواي وديكاتور في أوشن هيل، حيث لا تزال الجرعات الزائدة من المخدرات تمثل مشكلة.

Today we launched NYC’s first public health vending machine. Located in Brooklyn and hosted by @sus_org, the machine provides 24/7 access to free, lifesaving harm reduction supplies, including naloxone. Learn more: https://t.co/dDNyz6LZzhpic.twitter.com/l6YfOKLHX1 — nychealthy (@nycHealthy) June 5, 2023

وآلة بيع برودواي هي الأولى من بين 4 آلات يتم تركيبها في الأحياء ذات أعلى معدلات الجرعات الزائدة في مدينة نيويورك.

ويقوم المستخدمون ببساطة بإدخال الرمز البريدي الخاص بهم، وتحديد ما يحتاجون إليه.

The effort in Brownsville, Brooklyn, is the first of its kind in New York. The city’s Democrats hailed it as a watershed, public health moment, calling a press conference to tout their initiative. https://t.co/B777GPn7uu — The Pug (@thepugnews) June 6, 2023

وفي عام 2021، أحصت المدينة عددا قياسيا من الوفيات، حيث بلغ 2668 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة، ومن المتوقع أن تكون الإحصائيات في عام 2022 أكثر كآبة.

The city’s first “public health” vending machine in Brooklyn was cleaned out of its free crack pipes, drug-testing strips and other paraphernalia overnight after being installed in Brownsville on Monday: https://t.co/1LpPqradHopic.twitter.com/GKBkDuucef — KMJ's Afternoon Drive (@DriveKMJ) June 7, 2023

المصدر: CBS