برلسكوني يتابع علاجه بعد إصابته بسرطان الدم

أُدخل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، الذي يُعالج من إصابته بسرطان في الدم، إلى مستشفى في ميلانو أمس الجمعة لإجراء فحوص طبّية مقرّرة مسبقا، حسبما أعلن طبيباه.

وقال الطبيبان ألبرتو زانغريلو وفابيو تشايسيري في بيان إن برلسكوني "موجود حاليًا في مستشفى سان رافاييل لإجراء فحوص مقررة" وتتعلق بإصابته بسرطان في الدم.

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وأوضحا أن إدخال برلسكوني إلى المستشفى "غير مرتبط" بحالة طارئة أو مشكلة حادة.

ونقلت وكالة "أسكانيوز" عن أنطونيو تاجاني نائب رئيسة الوزراء والمسؤول الثاني في حزب فورزا إيطاليا قوله إن "هذه الفحوص كانت مقررة مسبقا، وتم ببساطة تقريب موعدها بأيام قليلة".

غادر برلسكوني مستشفى سان رافاييل في 19 مايو بعد أن أمضى فيه 45 يومًا. وكان قد أُدخل إليه لعلاج حال من الضعف المرتبط بعدوى في الرئة لكن أطباءه كشفوا أنه يعاني سرطان الدم.

برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو. وكان دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارا.

دخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.

المصدر: أ ف ب