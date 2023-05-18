يعاني من مرض نادر.. وسائل إعلام إيطالية تعلن موعد خروج برلسكوني من المستشفى

أفادت مصادر طبية بأنه من المحتمل أن يغادر رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، زعيم حزب "فورتسا إيتاليا" سيلفيو برلسكوني، مستشفى سان رافّايلي بعد أن دخله في 5 أبريل الماضي بسبب التهاب رئوي.

يشار إلى أن برلسكوني يعاني منذ مدة من ابيضاض الدم النخاعي المزمن وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظم.

هذا ومكث برلسكوني 86 عاما بداية في العناية المركّزة، ثم تم نقله إلى قسم عام بالمستشفى يوم الأحد 16 أبريل.

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يمثل حزب برلسكوني الكيان السياسي الثالث في الائتلاف اليميني الحاكم، ويعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني الرجل الثاني في الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن برلسكوني أدلى بأول تصريحات علنية له منذ دخوله المستشفى يوم 6 مايو الجاري.

وألقى برلسكوني كلمة مصورة أمام حزبه السياسي "فورزا إيطاليا"، وهو جالس على مكتب أقيم داخل المستشفى ومحاط بعلمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ما حظي بترحيب حار من الحضور في مؤتمر الحزب بميلانو.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية