قال سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، في رسالة بالفيديو من عيادة في ميلانو، إن قلة من الناس في العالم يأخذون أوروبا بعين الاعتبار ولا يحسبون لها أي حساب.

وأضاف: "إذا قررت الصين - وأنا طبعا أبالغ بعض الشيء- يوما ما احتلال إيطاليا وربما بعض الدول الأوروبية الأخرى، فلن يكون لدينا أي فكرة على الإطلاق عن كيفية التعامل معها، وأفضل شيء يمكننا القيام به هو الذهاب إلى المدرسة لتعلم اللغة الصينية".

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ووفقا له، يجب أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سياسة عسكرية موحدة، مع تعاون وثيق بين جيوش جميع البلدان، مع زيادة الإنفاق العسكري وإنشاء قوة رد سريع مشتركة لا تقل عن 300 ألف شخص.

هذا الأسبوع، كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن المساعدة العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت بشكل كبير مخزونات الذخيرة الإيطالية، وأصبحت قضية أمن قومي.

المصدر: نوفوستي