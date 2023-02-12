برلسكوني يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا مقابل إطلاق خطة مارشال كبرى
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، أنه لإنهاء النزاع الأوكراني يجب على واشنطن أن تعرض على كييف خطة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا مقابل وقف إطلاق النار.
وقال برلسكوني: "أعتقد أنه من أجل تحقيق السلام، يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يأخذ فلاديمير زيلينسكي ويقول له: "في نهاية الحرب، سيكون لديك خطة مارشال لإعادة بناء أوكرانيا".
وأكد برلسكوني أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا يمكن أن تصل إلى "6-7-8-9 مليار دولار بشرط واحد، وهو أن يأمر زيلينسكي غدا بوقف إطلاق النار، وأن نتوقف عن إرسال الأموال والأسلحة له ابتداء من الغد.
وتابع: "هكذا فقط يمكن أن يتم إقناع هذا الرجل (زيلينسكي) بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وشدد برلسكوني على أنه لو كان رئيسا للوزراء، فإنه "لن يذهب للتحدث مع زيلينسكي أبدا".
وأضاف: "كان عليه أن يتوقف عن مهاجمة جمهوريتي دونباس المستقلتين فقط، وما كان ليحدث هذا، لذلك فإنني أقوم بتقييم سلوك هذا الرجل بشكل سلبي للغاية".
المصدر: نوفوستي