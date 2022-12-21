برلسكوني: لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بانتهاك القانون الدولي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، أن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق بانتهاك القانون الدولي.

وأضاف برلسكوني لصحيفة Corriere della Sera،" يقلقني السيناريو الحالي في أوكرانيا، والتهديدات التي تسمع من وقت لآخر بإمكانية استخدام الأسلحة النووية، بات تحقيق السلام، وإيجاد تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية أمرا ضروريا، لكن انتهاك القانون الدولي لن يسهم في ذلك، ولا يمكن تحقيق السلام لدق إسفين وتقسيم البلدان الغربية".

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يذكر أن برلسكوني عرض في وقت سابق، وساطته والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لحل الأزمة الأوكرانية، وأكد على ضرورة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوصل إلى تسوية سلمية.

يشار إلى أن برلسكوني، تعرض لانتقادات واسعة في الوسط السياسي، لرفضه إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس