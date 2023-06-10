الصليب الأحمر: مستعدون لنقل المساعدات إلى المنكوبين جراء كارثة محطة كاخوفسكايا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها مستعدة لنقل المساعدات إلى سكان المناطق المنكوبة جراء كارثة تدمير محطة كاخوفسكايا على ضفتي نهر دنيبر.

وجاء في بيان للصليب الأحمر، يوم الجمعة: "مستعدون للاستجابة على ضفتي النهر، وخصوصا انطلاقا من القواعد العملياتية في أوديسا ودونيتسك، وأكدنا للسلطات مقترحنا بشأن تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء الفيضان، وكذلك بشأن المساعدات الطويلة الأمد في تسهيل الوصول إلى المياه النظيفة".

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وطلبت اللجنة كذلك نقل المساعدات إلى أن المناطق التي لا توجد لديها السماح بالعمل فيها.

يذكر أن مقاطعة خيرسون، التي تسيطر أوكرانيا على جزء منها على الضفة الغربية لنهر دنيبر، تشهد فيضانات في أعقاب تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية فجر الثلاثاء 6 يونيو. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تفجير المحطة.

المصدر: نوفوستي