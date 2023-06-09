روسيا تشكل لجنة لإزالة تبعات استهداف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضانات التي غمرت مساحات واسعة في منطقة خيرسون، بعد الهجوم التخريبي على كاخوفسكايا الكهرومائية

ونشر الموقع الرسمي للكرملين: "تشكيل لجنة حكومية لإزالة تبعات الفيضان الذي غمر مساحات واسعة من منطقة خيرسون، جراء الهجوم التخريبي الذي استهدف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. والموعد النهائي للتنفيذ بحلول 9 يونيو 2023". التعليمات أعطيت لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

في ليلة 6 يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتضرر سد الخزان نفسه. نتيجة لذلك أصبح التصريف غير منظم للمياه.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن أحد أهداف قصف نظام كييف لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بأنه عمل بربري قام به نظام كييف، وأشار إلى أن هذا أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

فتحت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي قضية جنائية بشأن الهجوم.

المصدر: ريا نوفوستي.