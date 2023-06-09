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نائب أمريكي يدعو لمحاكمة بايدن ونجله

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نائب أمريكي يدعو لمحاكمة بايدن ونجله
Globallookpress CNP/AdMedia
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دعا العضو في مجلس النواب الأمريكي أندي بيغز إلى محاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر.

وقال النائب الجمهوري، الذي يمثل ولاية أريزونا، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "الحزب الجمهوري يجب أن يقف إلى جانب (دونالد ترامب) والتصدي لمساعيهم (مساعي الديمقراطيين)".

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وأضاف أن "الحزب الجمهوري يجب أن يحاكم الأشخاص مثل هانتر وجو بايدن، لأن لديه الكثير من الأدلة".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية وجهت إلى ترامب اتهامات متعلقة بتعامله مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقره بمنتجع مار إي لاغو في ولاية فلوريدا.

ورفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء القضية، وانتقد الرئيس جو بايدن.

المصدر: نوفوستي

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