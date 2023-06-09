إيران تعتزم انشاء 27 مدينة ساحلية جديدة على الخليج وبحر عمان

أعلن وزير الطرق وتطوير المدن الإيراني مهرداد بذرباش، الانتهاء من تصميم 27 مدينة ساحلية جديدة للبلاد، سيتم انشاؤها على سواحل الخليج وبحر عمان.

وخلال حفل انتهاء عمليات بناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية في مدينة سهند الجديدة (في محافظة أذربيجان شرقي، الواقعة شمال غرب إيران)، أوضح الوزير بذرباش أن الغرض من إنشاء هذه المدن الساحلية الجديدة هو ربطها وتشبيكها مع المحافظات الإيرانية غير المطلة على البحر لتمكينها من الاستفادة من اقتصاد البحر.

وأشار بذرباش إلى أن وزارته ستستكمل بناء 70 ألف وحدة سكنية ضمن إطار مشروع "مهر" الإسكاني وستسلمها للمواطنين حتى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس القادم).

كما ذكر أن هناك مخططا لبناء 50 مدينة صغيرة جديدة في أنحاء مختلفة من البلاد، داعيا المستثمرين إلى المشاركة في هذا المشروع، لافتا إلى تسليم 400 ألف قطعة من الأراضي السكنية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات، من أجل بناء بيوت ذات طابق واحد، حيث قال إن البيوت ذات طابق واحد تلائم الثقافة الإيرانية والإسلامية بشكل أكبر (من الشقق السكنية).

المصدر: "فارس"