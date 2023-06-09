عقب الإعلان عن تحالف بحري جديد يضم دولا خليجية.. قائد إيراني يتحدث عن أمن الخليج والقوات الأجنبية

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن إرساء الأمن في الخليج ومضيق هرمز لا يتطلب "وجودا غير قانوني" لدول خارج المنطقة.

وخلال زيارته "جزر نازعات" في الخليج، قال الأدميرال علي رضا تنكسيري: "إن هذا الخليج يتعلق بدول هذه المنطقة وتستطيع هذه الدول إرساء أمنه بنفسها".

وأضاف الأدميرال: "إن الجمهورية الإسلامية رحبت دائما وما زالت ترحب بالمبدأ الاستراتيجي للتحالف بين دول منطقة الخليج، وكانت سياستها دائما مبنية على خفض التصعيد وقد أثبت ذلك عمليا"، مشددا على الأداء الجيد لسلاح البحرية في حرس الثورة في تحقيق الاستقرار في الخليج ومضيق هرمز، مثمنا جهود هذه القوات في إرساء الأمن والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.

وقال شهرام إيراني في مقابلة تلفزيونية، إنه سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

المصدر: "مهر" + "فارس"