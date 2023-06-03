يضم 4 دول خليجية.. قائد القوات البحرية الإيرانية يكشف عن تحالف بحري جديد بين طهران ودول المنطقة

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.

وقال شهرام إيراني في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة، إنه سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

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وأضاف: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى نقطة تقول إنه إذا أريد الحفاظ على الأمن في المنطقة فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".

وتابع قائلا: "في هذا الصدد، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليميا ودوليا".

وفي إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، قال قائد البحرية إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع موسكو وبكين، حيث نجري مناورات كل عام.

وأردف قائلا: "وبالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور".

وأفاد بأن المنطقة ستخلو قريبا من أي قوة غير مبررة تواجدها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني ​​باستخدام جنودها.

وردا على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، صرج الأدميرال إيراني: "سبق لنا عمل مشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك أيضا الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند".

وأوضح أن كل دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب إيران وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير.

المصدر: "فارس نيوز"