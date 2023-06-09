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لافروف: موسكو قلقة من ألاعيب غوتيريش المنحاز لصالح الغرب بشأن أوكرانيا

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لافروف: موسكو قلقة من ألاعيب غوتيريش المنحاز لصالح الغرب بشأن أوكرانيا
Globallookpress Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه إزاء موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المنحاز لأوكرانيا بشأن النزاع في المنطقة.

وقال لافروف في تصريح لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) الروسية، نشر يوم الجمعة: "في هذا الوضع لا يمكن ألا يقلقنا الموقف المزدوج للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الذي يلعب من الناحية الحقيقية لصالح الغربيين في ما يخص الوضع في أوكرانيا".

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وأشار لافروف إلى أن "غوتيريش يجب أن يمثل المجتمع الدولي بأكمله، حسب تفويضه، وليس أن يخدم مصالح "المليار الذهبي".

وأضاف: "من غير المفهوم لماذا يلعب الأمين العام للأمم المتحدة هذه الألاعيب. ندعو غوتيريش إلى التقيد بميثاق الأمم المتحدة لكي لا ينسى دائرة صلاحياته والتزاماته".

المصدر: نوفوستي

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