القوات الأوكرانية تقصف مركزا للأطفال في خيرسون بصواريخ بريطانية

قال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية إن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على مركز ترفيهي للأطفال في منطقة غينيتسك بمنطقة خيرسون.

وقال المصدر: "تم تنفيذ ضربة صاروخية على الأرجح من قبل صواريخ ستورم شادو، على مركز ترفيهي للأطفال. وتصدت دفاعاتنا لأحد الصواريخ، حيث أسقطتها إلا أن صاروخين آخرين للأسف سقطا في المنطقة".

من جهته أكد القائم بأعمال حاكم المنطقة فلاديمير سالدو أن القوات المسلحة الأوكرانية ضربت المركز.

المصدر: نوفوستي