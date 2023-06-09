بلومبرغ: البنتاغون بصدد الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر في إدارة البيت الأبيض، بأن البنتاغون يستعد للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة أكثر من ملياري دولار.

وأشارت المصادر للوكالة، يوم الخميس، إلى أن الإعلان عن المساعدات، التي ستخصص ضمن برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، قد يتم يوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وحسب المصادر، فإن حزمة المساعدات ستهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وستتضمن أنظمة "هوك" الصاروخية والصواريخ لها، وكذلك نوعين من صواريخ متطورة لأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

يذكر أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

المصدر: بلومبرغ