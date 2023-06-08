الوكالة الدولية للطاقة: محطة زابوروجيه تواصل سحب المياه من خزان كاخوفكا

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن محطة زابوروجيه الكهروذرية، تواصل سحب مياه التبريد من خزان كاخوفكا على الرغم من انخفاض منسوب المياه فيه.

وقال غروسي في بيان: "تواصل محطة زابوروجيه سحب المياه للتبريد من خزان كاخوفكا، على الرغم من حقيقة أن مستوى المياه قد وصل إلى نقطة لا يمكن عندها وفقا للحسابات الأولية أن تعمل المضخات".

وبحسب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، فإن منسوب المياه في الخزان ينخفض ​​بمعدل 4-7 سم/ساعة.

وفي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، انخفض منسوب المياه إلى 12.7 مترا في البداية، ووفقا لهم فإنه عند هذا المستوى، سيكون ضخ الماء من الخزان مستحيلا.

ووفقا للتقديرات الجديدة، ستتمكن محطة زابوروجيه الكهروذرية، من الاستمرار في سحب المياه عندما ينخفض ​​المستوى إلى 11 مترا أو أقل.

وقال غروسي: "مع ذلك، فإن الوضع النووي والأمني ​​العام لا يزال متقلبا للغاية ويحتمل أن يكون خطيرا".

المصدر: تاس