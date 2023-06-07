مدير "روس آتوم": محطة زابوروجيه مستعدة لسيناريو خسارة ماء التبريد

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، أن طاقم محطة زابوروجيه النووية مستعد لسيناريو خسارة المحطة لماء التبريد.

وقال ليخاتشوف في حديث للقناة الخامسة للتلفزيون الروسي، يوم الأربعاء: "نحن منذ أول أيام عمل محطة زابوروجيه النووية كنا ندرس السيناريو الخطير، بما في ذلك المتعلق بخسارة الكمية الضرورية من الماء".

وأضاف: "ولذلك فإن طاقم المحطة مستعد لهذا الوضع من الناحية التنظيمية والتقنية على حد سواء".

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يذكر أن المناطق على ضفتي نهر دنيبر تشهد فيضانات وأوضاعا بيئية طارئة جراء عواقب تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في مقاطعة خيرسون فجر الثلاثاء 6 يونيو.

وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن منسوب المياه في خزان التبريد لمحطة زابوروجيه الواقعة على ضفة نهر دنيبر، انخفض جراء حادث محطة كاخوفسكايا.

المصدر: نوفوستي