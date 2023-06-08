نتنياهو يؤكد لبلينكن: أي تسوية مع إيران لن تلزمنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن "أي تسوية مع إيران، لن تلزم إسرائيل، التي ستفعل كل شيء للدفاع عن نفسها".

وأفاد مكتب نتنياهو بأن الأخير تحدث مساء اليوم (الخميس 8 يونيو 2023) عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأعرب عن تقديره للتعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي بلغ ذروته على الإطلاق.

وناقش الجانبان "التحديات والفرص في المنطقة، حيث أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره للمحادثات الصادقة التي عقدت مؤخرا في واشنطن بين فريقي البلدين حول التعاون الثنائي الوثيق، كما اقترح تعزيز التعاون الإسرائيلي الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي".

وحسب المكتب، ناقش الطرفان القضية الإيرانية باستفاضة، فيما جدد رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت بأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يوقف البرنامج النووي الإيراني وأن أي تسوية مع إيران لن تلزم إسرائيل، التي ستفعل كل شيء للدفاع عن نفسها.

المصدر: RT