وزير دفاع أوكرانيا يريد تحويل بلاده لساحة اختبار لشركات الأسلحة من جميع أنحاء العالم

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده يجب أن تجتذب شركات الأسلحة من جميع أنحاء العالم.

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة "نوفويه فريميا"، إن كل شركة لتصنيع الأسلحة "تحلم" بأن يكون لها فرعها الخاص في أوكرانيا.

وأضاف: "نحن بحاجة للقتال من أجل هذه الأسواق، وإحضارها إلى هنا".

وأضاف الوزير الأوكراني أن اختبار الأسلحة الغربية في أوكرانيا في المستقبل سيكون "علامة على الجودة".

وأجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سابقا، محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة BAE Systems البريطانية للصناعات العسكرية، تشارلز وودبيرن، ناقشا خلالها إنشاء ورشات في أوكرانيا لإنتاج وإصلاح منتجات الشركة.

المصدر: نوفوستي