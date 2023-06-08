بينها أسلحة أمريكية.. مسؤولون يكشفون خسائر كييف "المعتبرة" في هجومها الأخير

أكد مسؤولان أمريكيّان تكبّد قوات كييف خسائر فادحة كبيرة خلال شنّها الهجوم، وطالت المعدات الثقيلة والجنود واصطدمت بمقاومة غير متوقعة خلال أول محاولة لاختراق مواقع روسية شرقي البلاد.

ونقلت شبكة CNN عن أحد المسؤولين رفيعي المستوى وصفه خسائر قوات كييف بـ"المعتبرة"، لافتا إلى أن كييف فقدت فعليا – بالحد الأدنى - العديد من المركبات المدرّعة المضادة للكمائن والألغام (MRAP) التي حصلت عليها من واشنطن.

وفي المقابل، اعتبر المسؤولان أن تلك الخسائر "لن تؤثر على الهجوم المضاد".

وفي السياق ذاته، أشارت CNNنقلا عن مسؤولين أمريكيين وغربيين إلى أن ذلك سيعرّض الجنود والآليات الأوكرانية إلى خطر كبير.

يشار إلى أن مسؤولا مقربا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي ذكر في وقت سابق لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الهجوم المضاد في المرحلة النشطة.

هذا وقد ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شنّت كييف هجوما طال انتظاره في قطاعات مختلفة من الجبهة، وعملت على حشد عدد كبير من المعدات والجنود من أجل هذا الغرض.

وبحسب تاكيدات شويغو، "أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولات هجومية، وتم صد العدو، وخسرت القوات الأوكرانية حوالي 3715 فردا في ثلاثة أيام".

المصدر: نوفوستي