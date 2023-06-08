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ماكرون يصف هجوم آنسي بـ "الجبان"

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ماكرون يصف هجوم آنسي بـ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الهجوم "الجبان" بسكين والذي تسبب بإصابة 4 أطفال وشخص بالغ في آنسي شرقي فرنسا.

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وقال ماكرون في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "هجوم جبان غير مسبوق هذا الصباح بحديقة في آنيسي، الأطفال والبالغ هم بين الحياة والموت. الأمة في حالة صدمة، عقولنا معهم ومع أسرهم، وقد تم حشد خدمات الطوارئ".

وبحسب آخر تقارير للشرطة، أصيب 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال دون سن الثالثة. وتم نقل جميع الأطفال إلى المستشفى في حالة حرجة.

بينما اعتقلت الشرطة المهاجم (سوري الجنسية) وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت في وقت سابق أن الرجل طلب اللجوء السياسي في فرنسا، ولم يكن معروفا للشرطة.

وذكرت الوكالة أن رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، قالت إنها في طريقها إلى مكان الحادث.

ووقع الهجوم صباح الخميس في حديقة بالقرب من بحيرة آنيسي في مقاطعة هوت سافوا.

المصدر: RT+ وكالات

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