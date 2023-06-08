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عربي يصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بحادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية (فيديو)

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عربي يصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بحادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية (فيديو)
القبض على منفذ العملية
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أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، جراء حادث طعن في مدينة آنسي جنوب شرقي فرنسا.

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لحظة القبض على شاب سوري طعن مجموعة من الأطفال في فرنسا
لحظة القبض على شاب سوري طعن مجموعة من الأطفال في فرنسا

وقال مصدر أمني إن رجلا مسلحا بسكين، قال إنه طالب لجوء سوري، هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات، عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ).

وأضاف المصدر أنه يجري التحقق من هوية المهاجم، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على "تويتر"، أن منفذ الهجوم "اعتقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

المصدر: أ ف ب

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