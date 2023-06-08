لحظة القبض على شاب سوري طعن مجموعة من الأطفال في فرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، القبض على منفذ الهجوم بسكين في بلدة آنسي الفرنسية، الذي أصاب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال.

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وأوضح مصدر أمني أن المسلح قال إنه طالب لجوء سوري، وقد هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات، عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ).

وأضاف أنه يجري التحقق من هوية المهاجم، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مجهول للأجهزة الأمنية ولا سوابق أمنية له.

🔴 Vidéo du demandeur d’asile syrien a qui poignardé des enfants à #Annecy. pic.twitter.com/RlmTfFDyah — Damien Rieu (@DamienRieu) June 8, 2023

المصدر: أ ف ب