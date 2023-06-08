دمشق تدين تدمير قوات كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية

دانت الخارجية السورية بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتدمير محطة كاخوفسكايا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "سوريا تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه".

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وأضاف المصدر: "هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمرارا لتصرفاته الهوجاء وتصعيدا من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا".

وشدد المصدر على "تضامن سوريا الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في العالم".

وفي ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: RT