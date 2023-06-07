البنتاغون ينفي حصوله على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

نف المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف وجود برنامج أمريكي سرّي يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة، وذلك ردا على تصريحات الاستخباراتي الأمريكي السابق ديفيد جراش بهذا الخصوص.

وقالت غوف في تصريح لشبكة "فوكس نيوز": "حتى الآن، لم يعثر البنتاغون على أي حل لهذه المشاهدات الشاذة في إطار عمل القسم AARO (مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات وهو مكتب داخل مكتب وزير الدفاع في الولايات المتحدة ويحقّق في حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة)، بحيث يمكن التحقّق منها لدعم الادعاءات بأن أي برامج تتعلق بحيازة أو هندسة عكسية لمواد خارجية عن الأرض، سواء كانت موجودة في الماضي أو موجودة في الوقت الحاضر".

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وفي تصريحاته ذات الصلة قال جراش: "وفقا للمعلومات المتوفرة، في بعض الأحيان تم في هذه المركبات العثور على طيارين ميتين، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الأمر صحيح رغم أنه يبدو ضربا من الخيال".

كما وقد قيل إنه تم الكشف عن أن البنتاغون لديه برنامج يتمحوّر حول جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة من قبل الاستخباراتي السابق جراش، الذي خدم في وكالة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية – حيث يدّعي أن البنتاغون يستحوذ على أجسام أصلها من خارج الأرض.

إلى ذلك، أظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.

المصدر: Gazeta.ru