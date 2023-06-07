جاسوس أمريكي سابق: البنتاغون حصل على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

زعم ديفيد جراش، وهو موظف سابق في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن البنتاغون تمكن في إطار برنامج عسكري سري، من الحصول على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض.

وشدد جراش، في مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" أمس الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة تملك "أجهزة طائرة سليمة وبعضها سليم جزئيا" من أصل خارج الأرض، وهي إما هبطت بنجاح أو تحطمت عند الهبوط. ونوه بأن البنتاغون ربما حصل عليها عبر برنامج عسكري سري للبحث عن المركبات الفضائية من أصل خارج كوكب الأرض، وهو أمر تمارسه السلطات الأمريكية خلال العقود العديدة الماضية.

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وأشار جراش، البالغ من العمر 36 عاما، إلى أنه لا يزال يحصل على وثائق سرية حول هذا البرنامج، من موظفين حاليين وسابقين في الاستخبارات الأمريكية.

وقال: "وفقا للمعلومات المتوفرة، في بعض الأحيان تم في هذه المركبات العثور على طياريين ميتين، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الأمر صحيح رغم أنه يبدو كضرب من الخيال".

وأضاف: "نحن بالتأكيد لسنا وحدنا [في هذا الكون]. تشير البيانات، وهي حقيقية وثبتت بشكل تجريبي تماما، إلى أننا لسنا وحدنا".

المصدر: تاس