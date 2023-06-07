مستشار سابق في البنتاغون يرد على تصريحات بلينكن: بوتين قادر على هزيمة الغرب فعلا

علق المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخير في هلسنكي، حول "هزيمة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقال ماكغريغور خلال مقابلة على قناة Judging Freedom في "اليوتيوب": "تشير كلمات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول "هزيمة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا إلى استعداد البيت الأبيض لمواصلة التضحية بأرواح الأوكرانيين لصالحه.

وأضاف معقبا على حديث بلينكن الذي أعلن عن قناعته بأن الرئيس الروسي قد "هُزم في النزاع واستعداده لدعم نظام كييف طالما كان ذلك ضروريا"، أن ذلك يشير لرغبة واشنطن في الاستمرار في إطالة أمد النزاع، على الرغم من خسائر القوات الأوكرانية.

وقال: "يجب الاعتراف بأن هذا أمر غير إنساني تجاه الأوكرانيين. بالنسبة لي، هذا غير مفهوم منذ اليوم الأول للنزاع. إنهم لا يهتمون بما يحدث داخل البلاد. هذا هو عكس ما ندافع عنه تماما. الأمريكيون، يجب أن يخجلوا من سلوكهم".

كما أعرب ماكغريغور عن ثقته بأن بوتين قادر بالفعل على هزيمة الغرب، ولفت الانتباه إلى الركود المتزايد في الدول الأوروبية وخاصة في ألمانيا.

موضحا أنه في الوقت نفسه، لم يعد الأوروبيون يؤمنون بالهراء المزعوم بأن موسكو تريد مهاجمة الاتحاد الأوروبي، لذا فإن المزيد والمزيد من الناس يؤيدون إنهاء الأزمة.

المصدر: نوفوستي