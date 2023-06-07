"حميميم": الجيشان السوري والروسي ينفذان عملية بحث وتحييد لمجموعات إرهابية في بادية حمص

نفذت القوات المسلحة السورية، بالتعاون مع القوات الروسية، عمليات استطلاع وبحث في شمال وشمال شرق مناطق بلي الصحراوية في محافظة حمص في إطار عملية البحث عن الجماعات الإرهابية وتحييدها.

أعلن ذلك نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف.

وقال غورينوف: "في إطار عملية خاصة للبحث عن الجماعات الإرهابية في المحافظات الجنوبية من سوريا ورصدها وتحييدها، قامت قوات الجيش السوري المشتركة بالتعاون مع القوات الروسية، بعمليات استطلاعية وتفتيش في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من صحراء بلي في محافظة حمص".

وأضاف: "تم القضاء على 20 مسلحا وتسعة مخابئ للأسلحة والذخيرة و30 ملجأ للجماعات المسلحة الإرهابية".

المصدر: نوفوستي