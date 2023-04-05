 
مباشر

مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري تصدى لمحاولة تسلل الإرهابيين من إدلب

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري تصدى لمحاولة تسلل الإرهابيين من إدلب
Legion-Media
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2ka

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تصدى لمحاولة الإرهابيين التسلل إلى أراضي الدولة السورية في محافظة إدلب بشمال البلاد.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: الجيش السوري يحبط هجومين لمسلحي
الدفاع الروسية: الجيش السوري يحبط هجومين لمسلحي "الحزب التركستاني" في إدلب

وجاء في بيان لنائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، يوم الأربعاء، أنه "بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب، حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابية التسلل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية".

وأضاف البيان أنه أثناء التصدي للهجوم قتل عسكريان سوريان وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأكد المركز الروسي أن القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على 9 مسلحين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا