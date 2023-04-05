مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري تصدى لمحاولة تسلل الإرهابيين من إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تصدى لمحاولة الإرهابيين التسلل إلى أراضي الدولة السورية في محافظة إدلب بشمال البلاد.

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وجاء في بيان لنائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، يوم الأربعاء، أنه "بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب، حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابية التسلل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية".

وأضاف البيان أنه أثناء التصدي للهجوم قتل عسكريان سوريان وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأكد المركز الروسي أن القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على 9 مسلحين.

المصدر: تاس