الدفاع الروسية: الجيش السوري يحبط هجومين لمسلحي "الحزب التركستاني" في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، إحباط الجيش السوري محاولتين من "الحزب الإسلامي التركستاني" بإدلب، لاقتحام مناطق تحت سيطرة الدولة.

وقال غورينوف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "في بلدتي الدانا وجوباس بمحافظة إدلب، قامت مجموعة مسلحين تابعة للتنظيم الإرهابي الحزب الإسلامي التركستاني، بمحاولتين لاقتحام أراضي واقعة تحت سيطرة القوات السورية. وقتل على أثر ذلك جندي سوري وأصيب آخر أثناء صد هجوم المسلحين ".

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وأشار غورينوف، إلى أنه تم خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تسجيل 4 عمليات قصف صادرة عن مواقع التنظيم الإرهابي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظوران في روسيا الاتحادية). ومنها اثنتان في محافظة حلب ومثلهما في إدلب.

كما أسفر هجوم قناص على مواقع للقوات الحكومية المتواجدة في محيط بلدة عجيل بمحافظة حلب عن مقتل جندي سوري.

المصدر: تاس