حميميم: مسلحون يشنون 4 هجمات في إدلب السورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، أن مسلحي الجماعات الإرهابية شنوا 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد غورينوف في إحاطة صحفية بأن اليوم الماضي شهد تسجيل 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركمستاني الإرهابيين.

وقال: "الهجمات طالت مناطق في محافظتي حلب وإدلب".

وأضاف أن جنديا سوريا قتل نتيجة للقصف على مواقع القوات الحكومية الواقعة قرب بلدة كفر باتيه في محافظة إدلب.

المصدر: RT