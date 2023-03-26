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حميميم: مسلحون يشنون 4 هجمات في إدلب السورية

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حميميم: مسلحون يشنون 4 هجمات في إدلب السورية
Legion-Media
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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، أن مسلحي الجماعات الإرهابية شنوا 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد غورينوف في إحاطة صحفية بأن اليوم الماضي شهد تسجيل 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركمستاني الإرهابيين.

وقال: "الهجمات طالت مناطق في محافظتي حلب وإدلب".

وأضاف أن جنديا سوريا قتل نتيجة للقصف على مواقع القوات الحكومية الواقعة قرب بلدة كفر باتيه في محافظة إدلب.

المصدر: RT

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