ماكرون يتعهد لزيلينسكي بتحرك عاجل بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإرسال المساعدة في الوقت القريب بعد التدمير الذي أصاب محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وكتب ماكرون اليوم الأربعاء في حسابه على "تويتر": "سنرسل المساعدات في الساعات المقبلة لتلبية الاحتياجات الوليدة".

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وأضاف ماكرون إن "فرنسا تدين هذا الهجوم الذي يعرض السكان للخطر".

هذا وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مدى الأضرار التي ألحقها قصف أوكراني فجر أمس الثلاثاء بمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية الواقعة على نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وصرّح متحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة المحطة بأن الهجوم الأوكراني على المحطة كان من راجمات صواريخ "أولخا"، وهو ما أكده تصريح المتحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

المصدر: تاس