الخارجية الأمريكية تدعو لمواجهة نفوذ RT و"سبوتنيك" في الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية

دعا المبعوث الأمريكي الخاص جيمس روبين إلى مواجهة نفوذ شبكة RT الإعلامية ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وقال المبعوث في تصريح لإذاعة "صوت أمريكا": "اكتشفنا أنه بما أن RT و"سبوتنيك" ما زالتا تعملان في صربيا، فهما تستخدمان لزعزعة الوضع في مقدونيا الشمالية. ولذلك وقعنا مذكرة التفاهم مع حكومة مقدونيا الشمالية".

وأوضح أن "هذه المذكرة تؤكد على رغبة الطرف الآخر في التعامل مع هذه القضية مع نفس القدر من الجدية الذي نتعامل به نحن مع القضية".

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وأضاف أنه سيتم تنظيم تبادل الخبرات بين الجانبين "في مجال عمل وسائل الإعلام الحرة والتأكد من الحقائق وزيادة المناعة ضد الهجمات الإعلامية".

وتحدث كذلك عن الجبل الأسود، مشيرا إلى أنه "يعرف أن الجبل الأسود كانت تحافظ في وقت سابق على علاقات سياسية مع صربيا، وصربيا هي المكان الوحيد في البلقان حيث لا تزال RT و"سبوتنيك" عاملتين. وفي صربيا هناك نسختان من RT و"سبوتنيك" باللغة الصربية".

وتابع: "ولذلك إذا كنتم عائشين في الجبل الأسود بإمكانكم متابعة التضليل الروسي باللغة الصربية، والقادم من صربيا".

وخلص إلى القول: "إن القضية لا تتمثل في التدخل الخارجي في الانتخابات بحد ذاته، بل في أننا يجب أن نمنع RT و"سبوتنيك" من إلحاق الأضرار داخل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية".

المصدر: "صوت أمريكا"