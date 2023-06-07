البابا فرانسيس يخضع لعملية جراحية

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الأطباء أجروا عملية جراحية للبابا فرانسيس، ويتواجد حاليا في غرفته في الطابق 11 من عيادة "جميلي" في العاصمة روما، ومن المتوقع أن يمكث لعدة أيام.

وفي صباح الأربعاء، حيا البابا فرنسيس المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قبل الخضوع في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى عملية جراحية في البطن، حيث من المتوقع أن يمكث لأيام عدة في المستشفى في روما.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء الحضور، وزع الكرسي الرسولي رسالة مفادها أن البابا سيخضع لعملية جراحية بعد الظهر تحت تأثير التخدير العام في عيادة "جميلي" بالعاصمة، حيث تم فحصه في اليوم السابق.

ووفقا لقناة RaiNews24، كان من المفترض أن يقوم الأطباء بإجراء "شق في البطن وجراحة تجميلية لجدار البطن".

وهي عملية جراحية لفتق تشكل على ندبة بعد عملية سابقة في البطن، والتي خضع لها البابا في يوليو 2021، وأجرى العملية أستاذ الطب سيرجيو ألفيري.

وكانت الخدمة الصحفية للكرسي الرسولي قد حددت في وقت سابق، أن إقامة البابا في منشأة طبية ستستمر عدة أيام "لضمان مسار طبيعي بعد الجراحة والشفاء الوظيفي الكامل". وأعلنت ولاية البيت البابوي بالفعل إلغاء جميع خطابات البابا حتى 18 يونيو.

المصدر: نوفوستي