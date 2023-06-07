تدمير سد كاخوفسكايا يشرد 15 ألف أسرة من منازلها

أعلنت القائمة بأعمال وزير العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم خيرسون، آلا بارخاتنوفا، أن عدد المنازل التي غمرتها المياه بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، بلغ 15 ألف منزل.

وذكرت بارخاتنوفا لقناة "تافريا" التلفزيونية: "الكثيرون انتهى بهم الأمر لقضاء الليل على أسطح المنازل، وكان على وزارة الطوارئ إجلاء المواطنين طوال ساعات الليل، ذلك أن المياه غمرت 15 ألف منزل".

وفي ليلة 6 يونيو، شنت قوات كييف سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتضرر سد الخزان نفسه.

وجراء الحادث أصبح تصريف المياه غير منتظم، وتم إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق - نوفوكاخوفسكي ، جولوبريستانسكي وأليوشكينسكي.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، تسبب بإغراق 35 تجمعا سكنيا في ثلاث مقاطعات بالمنطقة.

المصدر: ريا نوفوستي