سلطات كييف تنفي بدء هجومها المضاد

نفى سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، صحة المعلومات التي تفيد بانطلاق الهجوم الأوكراني المضاد.

وأكد دانيلوف في حديث لوكالة "رويترز" أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا لم يبدأ حتى اللحظة.

وأضاف أنه "بمجرد انطلاق الهجوم المضاد سيعرف العالم أجمع بذلك، وسيرونه بأعينهم".

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، بأن النظام الأوكراني شن الهجوم الذي طالما وعد به على سبع اتجاهات من الجبهة باستخدام 5 ألوية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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وأكد شويغو أن "محاولات الهجوم تم إحباطها، وإيقاف العدو، فيما أظهر الجنود والضباط الروس الشجاعة والبطولة في المعارك".

وتابع: "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر كبيرة ضخمة".

المصدر: نوفوستي