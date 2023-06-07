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زاخاروفا: كييف ستوجه ذات يوم "جوهرها الإرهابي" ضد رعاتها

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زاخاروفا: كييف ستوجه ذات يوم
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نظام كييف، وككل المنظمات المتطرفة، سيقوم في مرحلة ما بتوجيه كل ما فيه من إرهاب ضد الذين صنعوه وقاموا برعايته.

وأضافت زاخاروفا القول: "أود التذكير، كان الأمر كذلك مع كل المنظمات الإرهابية المتطرفة. في البداية، قام الغرب بإطعامها بالملعقة، ورعاها، ثم قام بتسمينها وتقويتها لأنه ظن أنها ستخدمه بقتل الآخرين، لكن تبين أنه قام بتربيتها لتنقلب ضده".

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وتابعت زاخاروفا: "في لحظة ما يقوم المسخ دائما بالتهام من خلقه وصنعه. وإذا شك الخبراء والمحللون السياسيون والأشخاص المسؤولون عن الأمن، في أن نظام كييف لن يوجه إرهابه لاحقا ضد من قاموا برعايته، فهم مخطئون حتما".

المصدر: تاس

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