زاخاروفا تعلق على تفجير قوات أوكرانية لخط نقل الأمونيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إصلاح الجزء المستهدف من خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا كان هناك وصول إلى موقع التفجير.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت في 5 يونيو خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" في منطقة خاركوف.

وذكرت الوزارة أنه "نتيجة لهذا العمل الإرهابي، وقعت إصابات بين السكان المدنيين، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وأضافت زاخاروفا: "تعطلت وتوقفت عن العمل إحدى محطات الضخ. وعند وقوع الحادث عملت صمامات السد، لكن رغم ذلك حدث تسرب للمواد الخام. وفقا للتقديرات الأولية، ستستغرق أعمال الصيانة والإصلاح ما يقرب من شهر إلى ثلاثة أشهر. وهذا بالطبع إذا توفرت إمكانية الوصول إلى مكان التفجير".

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ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أنه "بعد الحادث مباشرة تقريبا قال فلاديمير زيلينسكي إنه يستطيع حل المشكلة، لكن هذا، مع ذلك، لا يعني أنه مستعد لاستئناف نقل الأمونيا".

وتابعت زاخاروفا القول: "سنبذل جهودنا لمعرفة وتحديد ملابسات الحادث. لكن حتى الآن يمكننا القول إن الطرف الوحيد الذي لم يكن مهتما أبدا بإعادة تنشيط خط الأنابيب هو بالطبع نظام كييف".

المصدر: نوفوستي