طاجيكستان: ناقشنا مع موسكو قضايا التعاون ولا ندرس حاليا مسألة الانضمام للاتحاد الأوراسي

قال شوخين صمادي رئيس إدارة الإعلام والصحافة بخارجية طاجيكستان، إن سلطات بلاده لا تدرس حاليا مسألة انضمام هذه الجمهورية إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

بهذا الشكل، علق السيد صمادي على كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أعرب عن أمله في أن "تحدد طاجيكستان لنفسها قريبا فوائد الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

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كما أوضح الدبلوماسي الطاجيكي أنه لم تتم مناقشة موضوع انضمام بلاده إلى الاتحاد المذكور، خلال مباحثات الوزير لافروف مع رئيس الجمهورية إمام علي رحمون، أو في المحادثات مع وزير خارجيته سيراج الدين محيي الدين، التي جرت في 6 يونيو.

وقال: "خلال اللقاءات في دوشنبه، تم التركيز حصرا على قضايا تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني والأمن الإقليمي، وكذلك على التفاعل بين البلدين في إطار المنظمات الدولية".

المصدر: كوميرسانت