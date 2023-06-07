وزير النفط الإيراني: الحكومة تسعى إلى تحويل إيران إلى مركز إقليمي لتبادل الغاز

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، "لدينا ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ونحاول بالتعاون مع روسيا وتركمانستان وقطر أن يكون لدينا مركز لتبادل الغاز في عسلوية".

وفي تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، أشار إلى أنه "في الحكومة الثالثة عشرة، حدثت أشياء جيدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، ولأول مرة تم إنشاء مصفاة في منطقة أمريكا اللاتينية وفنزويلا"، معلنا أن "الحكومة تسعى إلى تحويل إيران إلى مركز إقليمي لتبادل الغاز".

وأضاف: "لا يمكن فرض عقوبات على هذا المجال والعالم بحاجة إليه، وإنشاء مثل هذه المصافي سيستمر في مختلف الدول"، مشيرا إلى أن "إحدى المحاور في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي هي دبلوماسية الطاقة وقد بذلت جهود جيدة من قبل وزارة النفط ووزارة الخارجية في هذا المجال".

وأفاد بأن "الاستيراد والعبور وتبادل الغاز وحصة تجارة الغاز في المنطقة آخذة في الازدياد ولدينا خطط جيدة قيد التنفيذ"، لافتا إلى أنه ل"ا يمكن معاقبة المنتجات البترولية بسبب الحاجة الموجودة في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن "أحد المحاور الرئيسية لوزارة البترول هو استخدام قدرة المصافي البحرية في مختلف البلدان. ويتم معالجة نفط الجمهورية الإسلامية في هذه المصافي".

المصدر: IRNA + "تسنيم"